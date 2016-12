Il record di efficienza di Peugeot 308

07:00 - Un altro riconoscimento per la Peugeot 308. Ma questa volta non dipende dai voti, bensì da un rigoroso accertamento tecnico. Dopo essere stata eletta Auto dell’Anno 2014 in Europa, la Peugeot 308 ha infatti stabilito il record di efficienza sul circuito spagnolo di Almeria. La berlina 5 porte francese ha percorso 1.810 km con un pieno di benzina, consumando mediamente 2,85 litri per fare 100 km. Merito del nuovo propulsore, il PureTech turbo benzina da 130 CV.

Un record sancito davanti ai tecnici dell’Utac (Unione tecnica dell’Automobile, del motociclo e del ciclo). Il gruppo PSA è davvero fiera del nuovo motore (che sarà adottato anche sui modelli Citroen), perché ha piccola cilindrata – 1.200 cc e struttura a 3 cilindri – ma grazie al sistema di iniezione diretta ad alta pressione (200 bar), alla sovralimentazione turbo e al cambio manuale a 6 marce riesce a combinare alla perfezione performance ed efficienza. Ad Almeria la Peugeot 308 PureTech 130 CV ha viaggiato per oltre 32 ore di fila (con vari piloti ad alternarsi al volante), consumando in tutto 51,4 litri di benzina. I dati dicono che i consumi medi sono di 4,6 litri per 100 km e le emissioni di CO2 di 107 g/km. In pratica, in casa Peugeot, i motori turbo benzina hanno raggiunto quelli turbodiesel nei valori di consumo ed emissioni. La Peugeot 308 1.2 e-THP 130 CV non è ancora disponibile sul mercato italiano, ma vi arriverà nel giro di poche settimane.