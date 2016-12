Ford Focus, crescono i contenuti tech

09:00 - Arriverà a novembre la nuova Ford Focus. Un cambio inaspettato, perché l’attuale modello è stato lanciato appena 3 anni fa, ma nell’industria moderna le cose cambiano in fretta e le tecnologie avanzano. Così in casa Ford hanno deciso di non tergiversare e proporre le rinnovate versioni 5 porte e wagon con tutto il ben di dio oggi disponibile. Come le nuove sospensioni, il servosterzo elettrico di ultima generazione, il sistema antislittamento che supporta l’ESC e, per il comfort, il nuovissimo Sync 2 per gestire infotainment, navigazione, clima.

Il tutto senza aumentare i prezzi, anzi i 18.750 euro di partenza della nuova Focus 5 porte sono inferiori di 250 euro all’attuale listino. Ma andiamo con ordine e partiamo dal restyling esterno, rafforzato nel look della calandra e con i nuovi cerchi da 16 pollici e gommatura 205/55. Diminuiscono i pesi, 1.276 kg la Focus con motore 1.0 benzina, ma le dimensioni non crescono: 4,36 metri la 5 porte e 4,56 metri la wagon, per un passo di 2,65 metri che assicura la massima abitabilità. La vera rivoluzione è all’interno e lo si percepisce subito vedendo il nuovo volante a tre razze e il quadro strumenti più sportivo, mentre la plancia perde parte dei tasti e acquista un tono più minimalista.

Il plus è il rinnovato sistema di infotainment Sync 2 con display touchscreen da 8 pollici e controllo vocale di climatizzatore, stereo, navigatore e smartphone, e che per giunta integra la Guida Michelin. Peccato che Sync 2 sia disponibile come optional sulle sole versioni top di gamma benzina e diesel da 150 CV. Significativi sono gli interventi sulla meccanica. Ford ha dotato la sua best-seller mondiale (prodotta in 8 fabbriche di 4 continenti e venduta in oltre 140 Paesi) di nuove sospensioni e ammortizzatori, e fa esordire un nuovo sistema di controllo dinamico della stabilità nei cambi di direzione (ETS), che anticipa l’eventuale perdita di controllo da parte del guidatore e in sinergia con l’ESC evita la sbandata e lo slittamento delle ruote.

Formidabile è poi la gamma motori, che può contare sui super efficienti EcoBoost a benzina: 3 cilindri 1.0 da 100 e 125 CV e 1.5 da 150 CV. I turbodiesel TDCI sono i 1.5 da 95 e 120 CV e il 2.0 da 150 CV. A listino anche una versione benzina/gpl da 120 CV, che non ha però lo Start&Stop come tutte le altre motorizzazioni. I prezzi partono da 18.750 euro, la versione ibrida a gpl da 20.250 euro, la gamma diesel da 21.000 euro. Il sovrapprezzo per la carrozzeria Wagon è di 1.000 euro.