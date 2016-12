Camper, la nuova sfida di Chrysler

09:00 - Il rilancio di Chrysler passa anche per i camper. E anche in questo caso la collaborazione con Fiat è decisiva. È infatti dal 2009 che la divisione Ram Trucks del gruppo americano e quella Fiat Professional lavorano in sinergia, anche per i camper, che nascono tutti dal pianale di Fiat Ducato. I nuovi camper 2014 di Chrysler sono Itasca Viva! (col punto esclamativo) e Winnebago Travato.

Entrambi sono costruiti sul telaio Ram ProMaster, ma appartengono a categorie differente: più ricco e a due piani di abitabilità Itasca Viva!, a un solo piano Winnebago Travato. Il mercato americano è sicuramente appetito dai costruttori e allestitori di camper. Il territorio vasto, sterminato, per certi versi fatto per essere percorso in lunghi viaggi coast-to-coast, attira molti camperisti. È in Usa che sono nati i motorhome, evoluzione dei camper e talvolta vere e proprie seconde case che si muovono su gomma, o spesso veri e propri uffici ed officine mobili. Chrysler entra nella bagarre con questi due nuovi modelli, che montano un motore classico della Casa, il V6 Pentastar di 3,6 litri con cambio automatico a 6 rapporti.

Il modello Itasca Viva! ha un look deciso e vivace, anche per le innovative luci a LED, ma la taglia compatta lo rende piuttosto maneggevole. Si caratterizza per l’uso intelligente dello spazio, con una soluzione StudioLoft che all’occorrenza trasforma uno spazio studio in un letto in più, solo premendo un pulsante elettrico. Di grande raffinatezza le finiture in pelle. Winnebago Travato 2014 condivide telaio e motore col fratello maggiore, ha però una stazza più piccola (ed è forse ancora più agile).