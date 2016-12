08:00 - Elegante come tutte le Bentley l’ultima supercar della Casa britannica, che tira fuori una grinta non comune a tutte le vetture della gamma Bentley. La nuova arrivata, che va ad ampliare ulteriormente la famiglia delle sportive Continental, si chiama GT V8 S. Questa vera e propria “dream car”, disponibile sia come Coupé che come Convertible, è stata progettata per regalare piacere di guida e comfort a piene mani, oltre a un lusso semplicemente stratosferico. Ma c’è un plus, la lettera “S”.

La sontuosa decappottabile inglese arriva infatti nella nuova versione V8 S, dove il motore 8 cilindri ne esce rafforzato e la sigla “S” spiega le qualità sportive del modello. Il telaio e l’assetto stradale sono stati ribassati, la trazione è integrale e le sospensioni sono le più sofisticate oggi sul mercato, le pneumatiche autolivellanti. Bentley Continental GT V8 S monta un motore V8 di 4 litri di cilindrata con doppio turbocompressore, che sviluppa 528 CV di potenza a 6.000 giri e una coppia massima di 680 Newtonmetri a 1.700 giri. Ne conseguono performance inusitate per una cabriolet: accelerazione da 0-100 in 4 secondi e mezzo e velocità massima di oltre 300 km orari.

Dotata di cambio automatico a otto marce, la Continental GT V8 S punta su una trasmissione ZF modificata nella rapportatura per favorire lo spunto e la ripresa. Oltre alla potenza, naturalmente, anche sulla GT V8 S c’è tutta l’opulenza che non potrebbe mai mancare su una Bentley: gli interni in raffinata pelle bicolore, cui sono accostate le finiture nell’elegante piano black, creano un suggestivo abbinamento con i rivestimenti in Knurled Chrome di dettagli come la leva del cambio. Disponibile nelle tinte esclusive monaco Yellow e Kingfisher Blue, che vanno a completare una gamma colori già ricchissima, la Continental GT V8 S farà la gioia di chi ha tempo e risorse economiche per costruirsi un sogno su misura.