La veemenza di Nissan GT-R 2014

09:00 - Il testimonial della Nissan GT-R è Usain Bolt e tanto basta per capire quale sia il carattere della supercar giapponese. Che adesso si rinnova nel Model Year 2014, ma non perde un grammo della sua sportività, tanto che la versione Nismo da 600 CV è appena salita sul trono di vettura di serie più veloce del mondo, dopo il tempo record fatto segnare al Nurburgring (7 minuti e 8 secondi). Un’auto sportiva ma progettata per la strada, che in Europa arriverà a inizio 2014.

La nuova Nissan GT-R 2014 si presenta con uno slogan semplice: “l’Innovazione che eccita”. Perché la brillante coupé nipponica è capace di prestazioni straordinarie e sa davvero come emozionare. Monta un motore 6 cilindri a V di 3,8 litri di cilindrata, capace di sfoderare 550 CV di potenza, per accelerazioni mozzafiato, ben supportate dal cambio automatico a doppia frizione. Sull’auto ci sono poi tante novità a livello meccanico: la trazione è integrale e le sospensioni sono state messe a punto per ridurre le differenze di carico tra le quattro ruote, assicurando sempre la migliore stabilità e un’aderenza maggiore.

Di tipo sportivo anche gli pneumatici Dunlop da 20 pollici, appositamente progettati per la GT-R 2014 e di misura 255/40 davanti e 285/35 dietro. Ma esteticamente la nota che più distingue il nuovo modello dal precedente sta nei fari multi LED ad elevata efficienza, che adattano la profondità del fascio di luce in base alla velocità dell’auto: alle alte velocità (ad esempio in autostrada) i fari proiettano la luce a LED più lontano.