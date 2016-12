Volo EgyptAir, tutte le ipotesi restano aperte: continuano le ricerche dei resti del velivolo

In serata una serie di notizie si sono susseguite sul ritrovamento dei rottami, annunciato prima dalla Grecia, poi confermato dall'Egyptair alla Cnn e poi smentito sia dalle autorità greche che dalla stessa compagnia aerea.



Aperte tutte le ipotesi - Incidente o terrorismo? Una fatalità o un attentato, un'esplosione a bordo o un attacco dall'esterno? Tutte le ipotesi sono al momento in piedi. Che possa trattarsi di un attentato tutti l'hanno ipotizzato, nessuno l'ha sancito. Dagli Stati Uniti, fonti dell'amministrazione Obama si sono sbilanciate: "Indicazioni di una bomba", ma poi la Casa Bianca ha frenato.



Le vittime - Cinquantasei erano i passeggeri del volo maledetto MS804, 7 i membri dell'equipaggio, 3 gli addetti alla sicurezza. Nessuno era italiano, 15 i francesi, 30 gli egiziani.



Una falla nella sicurezza egiziana? - L'aereo proveniva da Il Cairo, si era fermato sulla pista di Roissy circa un'ora e mezzo per le operazioni tecniche di rito (nessun controllo francese a bordo durante quella finestra, notano gli esperti a Parigi ipotizzando una falla nella sicurezza egiziana) ed era ripartito.



Velivolo in regola e piloti di esperienza - Nessuna allerta sulla sicurezza tecnica del velivolo, un Airbus come ne volano 6.700 in tutto il mondo, in condizioni perfette, consegnato dalla fabbrica alla compagnia nel 2003, 48.000 ore di volo accumulate. A gennaio era stato controllato in Belgio secondo i canoni europei.



Il pilota aveva un'esperienza di 6.275 ore di volo, di cui 2.101 su quel tipo di velivolo, mentre il copilota aveva un'esperienza di 2.766 ore.



L'unica certezza: qualsiasi cosa sia successa, è stata improvvisa - Fra le poche certezze, quella arrivata dal ministro della Difesa greco Panos Kammenos: prima di precipitare, l'aereo, avvistato in fiamme dal capitano di un mercantile, ha effettuato una virata di 90 gradi a sinistra, poi di 360 gradi a destra, precipitando per 22.000 piedi. Poi è sparito dai radar. L'ipotesi sulla quale convergono un po' tutti è che qualsiasi cosa sia successa all'Airbus è stata improvvisa, tale da causare un'esplosione, fiamme e l'impossibilità di lanciare un Sos.



La Francia di nuovo in lutto - In Francia, Paese che ancora oggi il capo dei servizi Patrick Calvar ha definito "il più minacciato dall'Isis", la ferita del terrorismo è ancora aperta. I volti tesi del presidente Francois Hollande e del premier Manuel Valls sono tornati a parlare ai francesi di morti, di indagini, di impegno nel cercare la verità. Se fosse di nuovo terrorismo, ha sottolineato Hollande, "dovremo trarne tutte le conseguenze".



Al Charles de Gaulle addetti alla sicurezza sotto la lente di ingrandimento - Al Charles de Gaulle, dove una settantina di addetti all'aeroporto che avevano accesso alle piste furono privati del badge a dicembre per sospetta "radicalizzazione", si passano al setaccio tutti i turni di lavoro del personale della sicurezza al momento dell'imbarco del volo. Con un aereo Egyptair, i familiari di una decina di vittime sono partiti nel pomeriggio diretti a Il Cairo, per essere più vicini alle spoglie dei loro cari, qualora vengano recuperate.



I timori sulla credibilità di un'inchiesta egiziana - L'Egitto presiederà la commissione d'inchiesta, esperti di Airbus sono partiti dalla sede del consorzio, a Tolosa, diretti a Il Cairo per appoggiare le indagini. Dall'Egitto, il ministro dell'Aviazione civile Sherif Fathi si è sbilanciato: "La possibilità che si sia trattato di un atto terroristico è più forte di quella del guasto tecnico".



Dopo il caso Regeni e dopo tutti i mesi trascorsi fra l'incidente del 31 ottobre all'aereo russo nella penisola del Sinai (224 vittime) e l'ammissione del presidente egiziano Al Sisi che si trattava di terrorismo (a fine febbraio), molti però sono i timori sulla credibilità e l'efficacia egiziana in un'inchiesta così difficile.