"Abbiamo sinceramente paura", ha affermato uno dei dottori che hanno in cura il piccolo. Il giudice Hayden aveva inoltre criticato alcune persone vicine ai genitori accusandole di dare "false speranze".



Il caso Alfie sta scatenando proteste e interrogativi, quanto e più di vicende precedenti, a maggior ragione dopo la decisione del governo di Roma di concedere la cittadinanza italiana "per motivi umanitari". Un intervento che per il momento non ha smosso le autorità di Londra, né ha modificato i verdetti già emessi nel Regno.



Dopo il via libera confermato dal giudice Anthony Hayden ad avviare le procedure di distacco di Alfie dai macchinari salvavita, il piccolo ha continuato a respirare nel suo lettino, fra la braccia di mamma Kate, anche senza l'ausilio del ventilatore meccanico. Ed è andato avanti "per oltre nove ore", come in mattinata ha raccontato il padre dinanzi a circa 200 manifestanti e attivisti che seguitano a sostenerne la battaglia di fronte all'ospedale di Liverpool, sorvegliati da decine di poliziotti.



Medici esterrefatti dal caso - Gli stessi medici, ha detto Tom Evans, sono rimasti "esterrefatti". Dopo sei ore, durante le quali al bambino erano mancati pure acqua e cibo, che non è in grado di ricevere senza assistenza esterna, lo staff ha quindi deciso di tornare a idratarlo. Poco dopo è stato ripristinato l'ossigeno, seppure per ora solo tramite bombole. Uno sviluppo che ha ridato fiato alla battaglia.