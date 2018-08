Venezuela, terremoto di magnitudo 7.3: edifici evacuati e lievi danni

Subito dopo la scossa il panico si è scatenato tra la popolazione anche nello Stato di Bolívar, Monagas, Nueva Esparta, Merida, Portuguesa, Aragua, Carabobo, Táchira, Lara e nel Distretto della capitale. Si è trattata di una scossa estremamente forte, che ha causato danni e crolli.



Ministro Interno: "Finora nessuna vittima" - Il ministro degli Interni venezuelano, Nestor Reverol, ha dichiarato che "finora non si segnalano vittime e che il ministero è in contatto con tutti i governatori degli Stati coinvolti per avere una visione complessiva dei danni causati dal sisma e determinare le iniziative da adottare da parte del governo centrale". Reverol ha confermato che il sisma ha interessato lo Stato di Sucre ed è stato avvertito in un'altra decina di Stati. Nei social network alcuni giornalisti venezuelani hanno mostrato immagini del momento in cui il terremoto è stato avvertito per molti secondi a Caracas.



Governatore di Sucre esclude gravi danni - Edwin Rojas, governatore dello Stato venezuelano di Sucre, epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 7.3, ha dichiarato che "al momento grazie a Dio non si registrano perdite umane". Tuttavia, ha aggiunto, "il sisma ha causato una grande paura nella popolazione dovuto all'impatto e alla lunghezza della scossa". Rojas ha concluso assicurando: "Abbiamo realizzato un monitoraggio di tutti i comuni, da Guiria a Carúpano, passando per Cumaná, e nessuno ha segnalato vittime".