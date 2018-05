Usa, padre punisce il figlio bullo: lo fa bullizzare

Dopo i recenti episodi di violenza nelle scuole, dal professore di Lucca umiliato all' insegnante di Velletri minacciata , il problema del bullismo torna al centro della scena. Un fenomeno purtroppo non solo italiano. Michael Yager, un padre della Florida (Usa), ha trovato un modo esemplare per punire suo figlio Jacob di 13 anni che tormentava alcuni compagni di scuola: ha fatto in modo di farlo diventare a sua volta vittima di bullismo . Lo ha costretto a stare in una strada trafficata portando un cartello: "Sono un bullo. Se odi i bulli suona il clacson".

Quando ha scoperto del comportamento del figlio, Michael è rimasto shoccato. "Dovevo punirlo in modo severo, impartirgli una bella lezione. Allora ho pensato di farlo sentire così come si sentivano i ragazzi che prendeva in giro", ha detto il padre di Jacob al Wesh. Il 13enne è stato costretto a stare per ore lungo una strada trafficata esponendo alle macchine che passavano il "cartello della vergogna". In molti hanno suonato il clacson, altri addirittura si sono fermati per parlare con il ragazzo.



Non tutti hanno apprezzato l'idea di Michael di punire suo figlio umiliandolo a sua volta. "Molti mi hanno insultato, ma dentro di me sapevo che stavo facendo la cosa giusta, non si può piacere a tutti", ha detto il padre del giovane. La trovata sembra però aver funzionato: Jacob dice di aver imparato la lezione. "Adesso so come ci si sente dall'altro lato", ha detto il 13enne che ora vuole aiutare i ragazzi vittime di bullismo.