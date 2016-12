Usa, nuova sparatoria contro la polizia: uccisi 3 agenti, eliminato il killer. Ira di Obama: "Agguato codardo"

Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge 1 di 14 Afp Afp Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge 2 di 14 Afp Afp Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge 3 di 14 Afp Afp Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge 4 di 14 Afp Afp Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge 5 di 14 Afp Afp Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge 6 di 14 Ansa Ansa Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge 7 di 14 Ansa Ansa Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge 8 di 14 Ansa Ansa Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge 9 di 14 Afp Afp Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge 10 di 14 Ansa Ansa Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge 11 di 14 Ansa Ansa Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge 12 di 14 Ansa Ansa Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge 13 di 14 Ansa Ansa Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge 14 di 14 Ansa Ansa Usa, nuova sparatoria contro la polizia: morti e feriti a Baton Rouge leggi dopo slideshow ingrandisci

Il sindaco della città Kip Holden ha descritto l'attacco come una vera e propria "imboscata". All'inizio si pensava che i killer fossero tre, ma poi le autorità hanno fatto sapere che l'uomo, ucciso dal fuoco di risposta degli agenti, ha agito da solo. E' poi stato identificato come Gavin Eugene Long, afroamericano, 29 anni, di Kansas City, in Missouri. era affiliato ad un gruppo antigovernativo chiamato New Freedom Group. Secondo il racconto di alcuni testimoni era vestito di nero, col volto coperto. E, questo è certo, aveva un fucile d'assalto. Due persone, però, sarebbero state arrestate per complicità.



Il killer era un ex marine - Gavin Eugene Long era un ex marine. Il 29enne di colore - oggi era il suo compleanno - originario di Kansas City, in Mossouri, aveva lasciato i Marines nel 2010 con un congedo d'onore e il grado di sergente. E' quanto sostiene la rete Cbs News.



Obama: "Attacco codardo, faremo giustizia" - "Condanno, nel modo più forte, l'attacco contro le forze dell'ordine a Baton Rouge". Così in una nota diffusa dalla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. "Per la seconda volta in due settimane, gli agenti di polizia che hanno messo le loro vite in gioco per noi, e come ogni giorno stavano facendo il loro lavoro, sono stati uccisi in un attacco vile e riprovevole", continua. "Gli attacchi devono finire" afferma Obama, assicurando che "sarà fatta giustizia".



La durissima nota del presidente - "Forse non si conoscono ancora i motivi di questo attacco, ma voglio essere chiaro: non vi è alcuna giustificazione per la violenza contro le forze dell'ordine. Nessuna. Questi attacchi sono opera di vigliacchi che parlano per conto di nessuno". Questa la dura nota di Obama dopo i fatti di Baton Rouge. "Non riparano alcun torto. Non portano avanti alcuna giusta causa - sottolinea il presidente - Gli agenti a Baton Rouge, gli agenti a Dallas, erano nostri ragazzi americani, parte della nostra comunità, parte del nostro paese, insieme alle persone che hanno amato e che hanno bisogno di loro, e che hanno bisogno di noi ora - tutti noi - al nostro meglio". Oggi, conclude Obama, "dobbiamo restare uniti e pregare con la gente di Baton Rouge, con gli agenti che sono stati feriti, e con le famiglie in lutto dei caduti. Che Dio li benedica tutti".