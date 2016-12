Louisiana, 37enne nero ucciso dalla polizia: proteste in strada, due agenti sospesi

Un cittadino di colore di 37 anni, Alton Sterling , è stato ucciso da due poliziotti a Baton Rouge, in Louisiana . Il tutto è stato ripreso in un video pubblicato in Rete. Alcune ore dopo l'incidente circa 200 persone sono scese in strada per protestare contro i metodi duri delle forze dell'ordine nei confronti degli afroamericani. Intanto è stata aperta un'indagine federale e i due agenti, Blane Salamoni e Howie Lake II, sono stati sospesi.

Non è chiaro se la vittima fosse armata - Secondo i media statunitensi l'uomo, che vendeva cd musicali per strada, stava minacciando i passanti con una pistola. Tuttavia per Abdul Muflahi, proprietario del negozio fuori dal quale è avvenuta la sparatoria, non sembrava che Sterling avesse in mano una pistola durante il confronto, però ha visto gli agenti togliere un'arma dalla sua tasca quando era già a terra.



Protesta dei familiari e amici - Familiari, amici e sostenitori di Alton Sterling hanno parlato in diretta tv per condannare l'uccisione dell'uomo. Il figlio del 37enne è scoppiato in lacrime, mentre la madre del ragazzo ha detto che gli agenti hanno "strappato un padre ai loro figli". "Questo non è il modo di gestire la situazione", ha affermato la sorella della vittima.