Baton Rouge, Obama: "Gli attacchi alla polizia sono attacchi a tutti noi"

"Dobbiamo essere certi che il miglior servizio e il meglio di noi, non il peggio, si rifletta in tutta l'America. So che ci sono delle divisioni e talvolta sono amplificate dai media. So che nelle prossime settimane con le convention il dibattito si farà molto acceso ma dobbiamo concentrarci su come unire il paese e non dividerlo. Non abbiamo bisogno di retorica o di accuse ma di unirci e aprire i nostri cuori".



Così il presidente degli Stati Uniti Barack Obama dopo l'ennesima strage di poliziotti. "Abbiamo visto come a Dallas ci si è uniti, abbiamo visto come polizia e comunità si sono uniti. Sta a noi cercare di essere parte della soluzione e non del problema".



"Solo noi possiamo dimostrare con le parole e i fatti che non saremo divisi e dobbiamo farlo costantemente, dobbiamo essere uniti per fermare questa violenza - ha detto il presidente. "Ecco come mettiamo insieme le persone di buona volontà. Solo noi possiamo dare l'esempio ai nostri figli,a abbiamo la capacità di farlo ed è il modo migliore per rendere omaggio ai poliziotti che sono morti"