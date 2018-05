Usa, mountain biker attaccato e sbranato da un puma

Un uomo è stato ucciso, e un amico che era con lui ferito, quando un puma li ha attaccati mentre i due praticavano un'escursione in mountain bike poco lontano da Seattle. Il felino, che si era quindi arrampicato su un albero vicino al cadavere dell'uomo, è stato ucciso dagli agenti della Forestale statunitense. Si tratta, secondo gli esperti, del secondo attacco mortale nello stato di Washington negli ultimi 94 anni.

Il ferito, un 31enne trasportato in ospedale con un'eliambulanza, è ora fuori pericolo. L'uomo ha raccontato che il puma, dopo aver aggredito e ferito lui, si è lanciato contro l'amico il quale ha tentato di sfuggirgli abbandonando la bicicletta e fuggendo a piedi nella foresta; qui, però, il felino l'ha raggiunto e sbranato.



L?aggressione, secondo l'associazione Cougar Network, è un evento rarissimo: gli attacchi registrati in tutti gli Stati Uniti dal 1890 sono meno di 100, e solo 20 di questi sono stati fatali per almeno una delle persone coinvolte. Nello Stato di Washington, dove sorge Seattle, gli attacchi sono stati invece 17 negli ultimi 100 anni, e quello del ciclista si tratta del secondo caso fatale.