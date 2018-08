Usa, media: "Passaporti negati agli americani nati lungo il confine col Messico"

Il governo degli Stati Uniti nega il passaporto a cittadini americani nati al confine con il Messico, mettendo in dubbio la loro cittadinanza . Lo riporta il Washington Post citando il caso di Juan, nato 40 anni fa a Brownsville, in Texas. L'uomo ha trascorso la sua vita indossando le uniformi americane : prima nell'esercito, poi nel Border Patrol e ora in una prigione statale. Nei mesi scorsi ha chiesto il rinnovo del passaporto, ma gli è stato negato.

Il Dipartimento di Stato ha manifestato dubbi sul fatto che Juan sia cittadino americano. "E' uno di coloro che hanno un certificato di nascita americano, ma a cui è stato negato il passaporto. L'amministrazione Trump sta accusando decine se non migliaia di ispanici al confine di usare certificati di nascita fraudolenti da quando erano bambini", scrive il quotidiano statunitense.



Il Dipartimento di Stato replica spiegando che le pratiche per il passaporto non sono cambiate, ma il confine fra gli Stati Uniti e il Messico è "un'area dove persiste una significativa incidenza di frodi per la cittadinanza".