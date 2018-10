Usa, in posa sulla lapide del compagno il giorno in cui avrebbero dovuto sposarsi

Usa, servizio fotografico in abito da sposa sulla lapide del compagno Facebook 1 di 14 Facebook 2 di 14 Facebook 3 di 14 Facebook 4 di 14 Facebook 5 di 14 Facebook 6 di 14 Facebook 7 di 14 Facebook 8 di 14 Facebook 9 di 14 Facebook 10 di 14 Facebook 11 di 14 Facebook 12 di 14 Facebook 13 di 14 Facebook 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Un servizio fotografico per ononare l'uomo che avrebbe dovuto sposare lo scorso 29 settembre. Jessica Padgett ha posato in abito da sposa sulla lapide del compagno. James, un pompiere dell'Indiana di 27 anni, è morto in un incidente stradale durante un salvataggio. leggi tutto

La tragedia - James è stato coinvolto in un incidente d'auto durante un salvataggio: il pompiere 27enne stava raggiungendo un uomo rimasto bloccato nel suo veicolo quando il suo mezzo di trasporto si è schiantato. Al volante c'era un suo collega che guidava in stato di ebbrezza e che è rimasto illeso.



"Loving Life Photography" - L'autrice del servizio fotografico, Mandi Knepp, già conosceva i due futuri sposi, ma non aveva mai svolto un lavoro del genere. "Avevo scattato loro le foto del fidanzamento, e sono stata onorata - ha detto - di aiutare in qualche modo Jessica".



Di nuovo insieme - Le immagini realizzate sono tantissime e tutte molto toccanti. Jessica posa di fianco la lapide di James da sola e con tutti i parenti e amici. Si fa immortalare mentre indossa l'abito da sposa, proprio come fosse il giorno del suo matrimonio. Porta in grembo gli stivali del suo fidanzato e poi, come per magia, posa proprio al suo fianco. In una foto modificata dalla fotografa, Jessica sembra di essere, di nuovo, insieme all'amore della sua vita. Rimasta entusiata del lavoro svolto da Mandi Knepp, Jessica ha scritto sulla sua pagina Facebook: "Non era quello che volevo, ma alla fine so che non sarò mai sola".