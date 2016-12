2 gennaio 2015 Usa, donna accusa: "A 17 anni sono stata costretta a fare sesso col principe Andrea" Abusi su minori, testimone chiama in causa il terzogenito della regina Elisabetta durante il processo contro Jeffrey Epstein, già condannato per pedofilia nel 2008. Buckingham Palace nega ogni coinvolgimento del duca di York Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:38 - "Quando ero 17enne, quindi ancora minorenne, sono stata obbligata ad avere rapporti sessuali con il principe Andrea". Nuova bufera sul terzogenito della regina Elisabetta d'Inghilterra. Una donna accusa infatti il duca di York in un documento consegnato al tribunale statunitense che si occupa dell'azione legale avanzata contro Jeffrey Epstein, il finanziere americano condannato nel 2008 per pedofilia.

Epstein, stando alle accuse, avrebbe organizzato un giro di prostituzione e avrebbe messo le ragazze a disposizione di amici ricchi e potenti, tra cui il fratello minore dell'erede al trono Carlo.



Il reale, come spiega il Guardian, non è stato citato come parte in causa nell'azione legale e non ha avuto l'opportunità di rispondere alle accuse. Già in passato, però, fu coinvolto in altri scandali a causa della sua controversa amicizia con Epstein.



In una intervista risalente al 2011, il principe Andrea aveva negato ogni contatto sessuale con le donne legate a Epstein. Buckingham Palace non ha voluto commentare "una questione legale in corso".



Buckingham Palace nega con forza il coinvolgimento del principe Andrea in un caso di abusi sessuali a una ragazza minorenne emerso nel corso di una azione legale in Florida. "Ogni idea di indecenza con minori è categoricamente falsa", ha dichiarato un portavoce.