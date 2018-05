Usa-Corea del Nord, Trump annulla il vertice con Kim Jong-un

Il presidente americano, Donald Trump, ha annullato l'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un previsto a Singapore il 12 giugno. Ad annunciarlo è lo stesso tycoon in una lettera in cui parla di "tremenda rabbia e aperta ostilità" in riferimento a "una recente dichiarazione" da parte del regime di Pyongyang. "I nordcoreani parlano delle loro armi nucleari, ma le nostre sono così potenti che prego Dio che non vengano mai usate", ha aggiunto Trump.

"Sentivo che un meraviglioso dialogo si stava creando tra noi due - ha proseguito Trump - e, alla fine, è solo questo dialogo che ha importanza". Il presidente americano ha quindi ringraziato il leader nordcoreano per "il rilascio degli ostaggi che ora sono a casa con le loro famiglie", riferendosi ai tre cittadini statunitensi che erano in carcere in Corea del Nord e sono stati liberati due settimane fa. "È stato un bel gesto, molto apprezzato".



In conclusione, Trump ha invitato Kim Jong-un a farsi sentire: "Se cambia idea non esiti a chiamarmi o scrivermi. Il mondo, e la Corea del Nord in particolare, ha perso una grande opportunità per una pace duratura, e grande prosperità e benessere. Questa opportunità mancata è un momento veramente triste nella storia".