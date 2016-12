Usa, altro afroamericano ucciso da agente: nuova bufera su polizia

Secondo la versione della fidanzata, Diamond Reynolds, il poliziotto ha sparato quattro o cinque colpi. Nel video, postato su Facebook, si vede l'agente, visibilmente nervoso, che punta la pistola contro Castile, rimasto in silenzio all'interno del veicolo, con la cintura di sicurezza allacciata e il busto all'indietro. L'uomo è morto in ospedale. Aperta un'inchiesta.



Proteste in Minnesota davanti alla casa del governatore - Come accaduto per la morte di Alton Sterling, afroamericano 37enne ucciso dalla polizia in a Baton Rouge, in Louisiana, si sono registrate proteste contro i metodi duri delle forze dell'ordine nei confronti degli afroamericani anche in Minnesota. Il governatore Mark Dayton è stato portato via dalla sua residenza a St. Paul per motivi di sicurezza dopo che centinaia di persone si erano riunite nella notte davanti alla dimora. "No justice no sleep", "niente giustizia, non si dorme", urlavano i manifestanti, e ancora "Mark Dayton, ti interessa?". I vigili del fuoco hanno dovuto anche spegnere un incendio davanti all'abitazione.