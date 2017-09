Ue, per una settimana controlli straordinari su cinture sicurezza

In Italia la polizia stradale ha predisposto specifici controlli sull'intero territorio, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione.



Per l'intera settimana, dunque, il corretto utilizzo da parte dei conducenti e dei passeggeri dei veicoli a motore, delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, con particolare riguardo ai passeggini per bambini, sarà monitorato in tutti i Paesi europei.



L'operazione congiunta è stata denominata "Seatbelt" (che vuol dire proprio "cintura di sicurezza"). Il network europeo delle polizie stradali che l'ha programmata, "Tispol", è nato nel 1996: vi aderiscono tutti gli Stati membri dell'Ue, oltre a Svizzera e Norvegia, con la Serbia come osservatore. L'Italia ha la presidenza dal mese di ottobre del 2016.