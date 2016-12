28 novembre 2015 Turchia, ucciso leader degli avvocati curdi Istanbul, scontri tra manifestanti e polizia Vittima di un agguato Tahir Elci: era in attesa di processo per i commenti sul Pkk rilasciati alla Cnn turca. Uccisi due poliziotti. Scontri anche a Diyarbakir

Tahir Elci, capo dell'associazione degli avvocati di Diyarbakir, nel sud-est a maggioranza curda della Turchia, è stato ucciso in una sparatoria a Diyarbakir. E' stato raggiunto da diversi colpi di pistola durante un incontro pubblico. Elci era in attesa di processo per alcuni commenti sul Pkk. Tensione a Istanbul: scontri tra la polizia e centinaia di manifestanti. Disordini anche a Diyarbakir dove sono morti due poliziotti.

Turchia, ucciso leader degli avvocati curdi Istanbul, scontri tra manifestanti e polizia 1 di 8 Afp Afp Turchia, ucciso leader degli avvocati curdi Istanbul, scontri tra manifestanti e polizia Vittima di un agguato Tahir Elci: era in attesa di processo per i commenti sul Pkk rilasciati alla Cnn turca. Morto anche un poliziotto. Scontri anche a Diyarbakir Tahir Elci a Diyarbakir poco prima della sparatoria 2 di 8 Afp Afp Turchia, ucciso leader degli avvocati curdi Istanbul, scontri tra manifestanti e polizia Vittima di un agguato Tahir Elci: era in attesa di processo per i commenti sul Pkk rilasciati alla Cnn turca. Morto anche un poliziotto. Scontri anche a Diyarbakir 3 di 8 Afp Afp Turchia, ucciso leader degli avvocati curdi Istanbul, scontri tra manifestanti e polizia Vittima di un agguato Tahir Elci: era in attesa di processo per i commenti sul Pkk rilasciati alla Cnn turca. Morto anche un poliziotto. Scontri anche a Diyarbakir 4 di 8 Afp Afp Turchia, ucciso leader degli avvocati curdi Istanbul, scontri tra manifestanti e polizia Vittima di un agguato Tahir Elci: era in attesa di processo per i commenti sul Pkk rilasciati alla Cnn turca. Morto anche un poliziotto. Scontri anche a Diyarbakir 5 di 8 Afp Afp Turchia, ucciso leader degli avvocati curdi Istanbul, scontri tra manifestanti e polizia Vittima di un agguato Tahir Elci: era in attesa di processo per i commenti sul Pkk rilasciati alla Cnn turca. Morto anche un poliziotto. Scontri anche a Diyarbakir 6 di 8 Afp Afp Turchia, ucciso leader degli avvocati curdi Istanbul, scontri tra manifestanti e polizia Vittima di un agguato Tahir Elci: era in attesa di processo per i commenti sul Pkk rilasciati alla Cnn turca. Morto anche un poliziotto. Scontri anche a Diyarbakir 7 di 8 Afp Afp Turchia, ucciso leader degli avvocati curdi Istanbul, scontri tra manifestanti e polizia Vittima di un agguato Tahir Elci: era in attesa di processo per i commenti sul Pkk rilasciati alla Cnn turca. Morto anche un poliziotto. Scontri anche a Diyarbakir 8 di 8 Afp Afp Turchia, ucciso leader degli avvocati curdi Istanbul, scontri tra manifestanti e polizia Vittima di un agguato Tahir Elci: era in attesa di processo per i commenti sul Pkk rilasciati alla Cnn turca. Morto anche un poliziotto. Scontri anche a Diyarbakir leggi dopo slideshow

Nella sparatoria, avvenuta dopo una conferenza stampa organizzata nel distretto storico di Sur, è rimasto ucciso anche un poliziotto, e altri 3 risultano feriti. Imposto il coprifuoco. Avvocato per i diritti umani molto noto in Turchia, Tahir Elci era stato arrestato e poi rilasciato in attesa di giudizio il mese scorso per aver sostenuto durante una trasmissione tv di non considerare il Pkk, il Partito dei lavoratori del Kurdistan, un'organizzazione terroristica, come invece ritenuto da Ankara.