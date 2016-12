Turchia, proteste per l'omicidio di Elci: scontri a Istanbul tra polizia e manifestanti

Sale la tensione in Turchia dopo l'uccisione del capo degli avvocati curdi locali, Tahir Elci, durante un incontro pubblico a Diyarbakir. La polizia ha disperso con cariche e cannoni ad acqua centinaia di manifestanti che si erano riuniti su viale Istiklal, nel centro della città, per un corteo di solidarietà. Scontri anche a Diyarbakir, dove la folla ha lanciato pietre contro gli agenti. Elci era in attesa di processo per aver detto in tv di non ritenere il Pkk un'organizzazione terroristica.