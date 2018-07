Turchia, la Farnesina: "Rilasciata l'attivista Cristina Cattafesta"

Cristina Cattafesta, la 62enne attivista milanese fermata in Turchia il 24 giugno, è stata rilasciata ed è ripartita per l'Italia. Lo ha reso noto la Farnesina, che "accoglie con grande soddisfazione la notizia". La Cattafesta era stata bloccata durante un controllo di polizia nella provincia di Batman, nel sud-est della Turchia a maggioranza curda, dove si trovava per svolgere attività di osservazione elettorale per l'Hdp.