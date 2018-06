Singapore, Kim a Trump: "Nice to meet you Mr. President" Afp 1 di 26 Ansa 2 di 26 Ansa 3 di 26 Afp 4 di 26 Afp 5 di 26 Afp 6 di 26 Afp 7 di 26 Afp 8 di 26 Afp 9 di 26 Afp 10 di 26 Afp 11 di 26 Afp 12 di 26 Afp 13 di 26 Afp 14 di 26 Afp 15 di 26 Afp 16 di 26 Afp 17 di 26 Afp 18 di 26 Afp 19 di 26 Afp 20 di 26 Afp 21 di 26 Afp 22 di 26 Afp 23 di 26 Afp 24 di 26 Afp 25 di 26 Afp 26 di 26 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci "Nice to meet you Mr. President": sono le parole pronunciate dal leader nordcoreano Kim Jong-un dopo la storica stretta di mano e le foto di rito con il presidente americano Donald Trump. leggi tutto

Storica stretta di mano durata 13 secondi - Trump e Kim si sono incontrati su un patio del Capella Hotel, completo di tappeto rosso e di bandiere dei due Paesi sul fondo: la storica stretta di mano, nel primo faccia a faccia tra i leader dei due Paesi, è durata 13 secondi, con Trump che ha rafforzato il contatto con il giovane leader poggiando brevemente anche la mano sinistra sul braccio destro di Kim. Dopo un breve scambio diretto di saluti, i due leader si sono mostrati ai flash dei fotografi e alle telecamere per immortalare lo storico momento.



Kim a Trump: "Molti penseranno che sia film di fantascienza" - "Nice to meet you Mr. President": sono le parole pronunciate dal leader nordcoreano Kim Jong-un dopo la storica stretta di mano e le foto di rito. Lo riferisce il pool dei corrispondenti della Casa Bianca che ha seguito l'evento. Secondo la traduzione del suo interprete registrata dalla Cnn, Kim avrebbe poi affermato: "Molte persone nel mondo penseranno che sia una forma di fantasy... Un film di fantascienza".



Kim elude domanda su volontà di denuclearizzare - Il leader nordcoreano Kim Jong-un non ha mai risposto alla domanda, ripetuta in più occasioni dai giornalisti, se intende denuclearizzare. E' quanto sottolinea il pool dei corrispondenti della Casa Bianca che segue l'evento.



Faccia a faccia di 45 minuti, poi riunione allargata - Dopo il faccia a faccia durato circa 45 minuti, il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un hanno dato il via alla riunione allargata con il segretario di Stato Mike Pompeo, il capo di gabinetto John Kelly e il consigliere sulla Sicurezza nazionale John Bolton; il braccio destro del leader Kim Yong-chol, il ministro degli Esteri Ri Yong-ho e Ri Su-yong, presidente della Commissione diplomatica della Suprema assemblea del popolo. A Seguire c'è stata la colazione di lavoro con un menù tra sapori occidentali e asiatici.



Trump: "L'ncontro con Kim è andato meglio del previsto" - "Abbiamo fatto un sacco di progressi, l'incontro è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi", ha commentato Trump alla fine del pranzo di lavoro con il leader nordcoreano, con cui è uscito nei giardini del Capella Hotel di Singapore e ha continuato a parlare durante una breve passeggiata. Il presidente americano, prima di annunciare la firma di un documento congiunto, ha anche mostrato a Kim "the beast", la macchina presidenziale. Il tycoon, nel singolare siparietto, ha aperto lo sportello dopo aver fatto una breve passeggiata.