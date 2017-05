Terrorismo, Tajani: "Nei Balcani arrivano foreign fighter da Siria"

Foreign fighter da Raqqa (Siria) e Mosul (Iraq) "stanno arrivando nei Balcani" e l'Europa "non deve sottovalutare la minaccia". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, aggiungendo: "La decisione di interrompere temporaneamente Schengen risponde a esigenze di sicurezza. Siamo purtroppo sotto attacco. I controlli antiterrorismo non devono essere confusi con l'innalzamento di barriere che oggi non hanno più senso".