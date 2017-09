Terremoto in Messico, 115 morti solo nella capitale: in totale 245

Corsa contro il tempo per salvare Frida Sofia - Continua intanto il lavoro dei soccorritori. Si scava in quel che resta della scuola "Enrique Rebsamen", dove sono morti almeno 32 bambini e quattro adulti. Tra le macerie è stata infatti individuata una bambina ancora viva, identificata con il nome di Frida Sofia. Lo rendono noto i media locali. La bimba è stata localizzata grazie tra l'altro "ai segnali di un 'radar' introdotto dagli uomini del soccorso tra le macerie", hanno precisato fonti della Croce Rossa messicana. Non si esclude la possibilità di poter trovare anche altre persone ancora in vita.