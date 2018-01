Svizzera, dall'1 marzo vietato gettare in pentola le aragoste ancora vive

Gettare le aragoste o gli astici ancora vivi in pentola, in Svizzera, non sarà più possibile. La secolare pratica è stata abolita con una legge che impone l'obbligo di stordire i crostacei prima di gettarli nell'acqua bollente, come invece vuole la tradizione culinaria. Nel testo del decreto che ne sancisce il divieto si legge che "non sarà più permessa la pratica, comune nella ristorazione, di calare vive le aragoste nell'acqua in ebollizione".