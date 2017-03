Attacco Londra, Scotland Yard: "Altri due importanti arresti"

Altre due persone sono state arrestate in relazione all'attacco al Parlamento di Londra. Lo ha reso noto il commissario per l'antiterrorismo di Scotland Yard , Mark Rowley, citato da Bbc. I due arresti, ritenuti "importanti", sono stati effettuati nelle Midlands Occidentali e nell'Inghilterra nord-occidentale. Sono dunque nove le persone che restano in custodia, mentre una donna è stata rilasciata su cauzione.

Due persone sono ancora in ospedale in condizioni critiche, una delle quali rischia ancora la vita. Ricoverati in condizioni gravi anche due agenti di polizia, ha confermato Scotland Yard.



Il vero nome dell'attentatore - Rowley ha anche aggiornato i dettagli sull'identità dell'attentatore 52enne, che aveva assunto il nome di Khalid Masood dopo la conversione all'Islam: il suo nome di nascita è Adrian Russell Ajao, anche se usava a volte l'identità di Adrian Elms. L'uomo aveva precedenti per atti violenti ma non era mai finito sotto inchiesta per terrorismo.





Appello polizia per informazioni su Masood - Scotland Yard ha quindi lanciato un appello ai cittadini affinché forniscano informazioni su Masood. Gli investigatori stanno infatti cercando di ricostruire la vita del terrorista che avrebbe cambiato numerosi indirizzi. In particolare l'invito è stato rivolto a vicini ed eventuali conoscenti del 52enne a farsi avanti e dare ogni dettaglio utile in loro possesso.