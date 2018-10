Singapore, il distributore automatico vende Ferrari e Lamborghini

Di proprietà della Autobahn Motors, si tratta dell'autosalone più innovativo del mondo. Aperto nel 2017, è nato dall'idea di Gary Hong, direttore generale della holding malesiana, che ha sviluppato il progetto per esigenze di spazio e sopratutto per distinguersi in maniera netta dalla concorrenza.



Grazie al sistema di automatizzazione Automotive Inventory Management System, che sfrutta una serie di pedane mobili disposte a lisca di pesce, i clienti possono scegliere il modello desiderato su un display touchscreen e in pochi minuti la vettura selezionata viene agganciata e trasportata al piano terra.



Una procedura di stoccaggio per automobili molto simile alla Charging Tower di Shangai, una struttura di ricarica per auto elettriche progettata da un gruppo di architetti americani che sfrutta la verticalità degli spazi a disposizione. Altro esempio simile nel mondo è l'autosalone Carvana di San Antonio in Texas che può ospitare fino a 30 auto divise su 8 piani.