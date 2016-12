Sana'a, raid della coalizione arabadevasta la città vecchia

Un raid aereo della coalizione a guida saudita ha colpito, centrandola in pieno, la città vecchia della capitale yemenita Sana'a . Lo riferiscono i media internazionali. Le bombe hanno raso al suolo almeno tre edifici nel sito patrimonio dell'umanità dell' Unesco , come dimostrano alcune immagini finite sul web. Il bilancio è di almeno 5 morti.

L'Unesco ha immediatamente condannato il raid aereo della coalizione araba condotto dall'Arabia Saudita in Yemen. In un comunicato, la direttrice generale dell'organizzazione, che ha base a Parigi, Irina Bokova, si è detta "profondamente rattristata per la perdita di vite umane e per i danni inflitti a uno dei più antichi gioielli dell'urbanismo islamico nel mondo".