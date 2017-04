San Pietroburgo, per la Procura generale è stato un attentato

La procura generale russa parla di "attentato" per l'esplosione nella metropolitana di San Pietroburgo costata la vita ad almeno dieci persone. "I procuratori - ha detto il portavoce della procura generale Aleksandr Kurennoi - faranno tutto il possibile per precisare tutti i particolari che riguardano questo attentato affinché niente del genere succeda in futuro".