San Francisco, trans si suicida a 22 anni e la famiglia non reclama il corpo: raccolta fondi per funerali

In tre giorni poco più di mille persone hanno donato oltre 24mila dollari, permettendo così di raggiungere la somma per dare una degna sepoltura a Daine Grey, studente transgender di 22 anni dell'Università di San Francisco, morto suicida il 2 luglio. Per più di 10 giorni il suo corpo non era stato reclamato da nessuno, neppure dalla famiglia. Così si sono mossi rappresentanti della comunità Lgbt della città, che hanno avviato anche una raccolta fondi per i funerali con il tam tam sui social. Daine, che da poco aveva fatto outing, si sarebbe tolto la vita perché in crisi per la chiusura estiva del centro aiuto del campus.