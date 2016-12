Rouen, identificato il secondo killer: anche lui era schedato come "radicalizzato"

Era un 19enne anch'esso schedato dalle autorità francesi con la lettera "S" delle persone a rischio radicalizzazione il secondo uomo responsabile dell' attentato nella chiesa di Saint-Etienne-de-Rouvay , a Rouen , in Normandia. Si tratta di Abdel Malik B di Aix-Les-Bains, in Savoia. Gli inquirenti lo avevano schedato come "persona pronta a passare all'azione". L'antiterrorismo lo cercava da 5 giorni perché temeva stesse progettando un attacco.

"Individuo pronto a partecipare a un attentato" - La nota segnaletica interna con tanto di foto diramata domenica sera dall'antiterrorismo alle forze dell'ordine francesi recitava così: "L'individuo sarebbe pronto a partecipare a un attentato sul territorio nazionale, potrebbe agire da solo o con complici".



A quanto si apprende la famiglia non aveva più notizie di lui da lunedì mattina e il suo telefono squillava a vuoto. Alla madre aveva detto che sarebbe andato sul lago di Annecy a trovare un cugino ma poi si è dileguato nel nulla.



L'altro responsabile - L'altro autore dell'attaccato alla chiesa in Normandia è stato formalmente identificato come il 19enne Adel Kermiche. Anche lui era noto ai servizi di sicurezza, visto che era stato arrestato due volte in occasione di viaggi in Siria, ed era agli arresti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico all'epoca dell'attacco.



Intanto la Francia ha deciso di mobilitare 23.500 agenti fra poliziotti, gendarmi, militari e riservisti per proteggere il Paese dalla minaccia terrorismo, che si trova al livello più elevato mai registrato. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Bernard Cazeneuve, aggiungendo che si rafforzerà il dispositivo di sicurezza per i 56 grandi eventi in programma in Francia da adesso alla fine dell'estate.