26 luglio 2016 10:48 Parroco sgozzato in una chiesa di Rouen, lʼIsis rivendica lʼattacco: un fermo, uccisi i due assalitori Uno dei responsabili cercò di arruolarsi nella jihad ma fu scoperto. La suora scampata allʼattacco: "Hanno costretto il prete a inginocchiarsi, hanno fatto un sermone in arabo e si sono filmati"

Due uomini hanno fatto irruzione armati di coltelli martedì all'interno di una chiesa di Saint-Etienne-du Rouvray, vicino a Rouen, in Francia, sequestrando coloro che stavano partecipando alla messa. Prima di essere abbattuti dalle teste di cuoio, gli assalitori hanno sgozzato un prete. Uno dei fedeli è stato ferito gravemente ma non è in pericolo di vita. L'Isis rivendica l'attacco, Hollande: "Siamo in guerra". Fermato un minorenne.

L'Isis ci ha dichiarato guerra, dobbiamo rispondere con tutti i mezzi Francois Hollande Saint-Etienne-du-Rouvray Hollande: "Vinceremo questa guerra" - "Vinceremo questa guerra". Uccidere "un prete significa profanare la Re'publique", ha avvertito il presidente francese Francois Hollande, lanciando un nuovo appello all'unità. Per il premier Manuel Valls obiettivo dei terroristi è "scatenare una guerra di religione".



Attentatore 19enne tentò di arruolarsi con l'Isis in Siria - Il procuratore antiterrorismo, Francois Molins, intanto ha confermato che uno dei due jihadisti che hanno assaltato la parrocchia di Saint-Etienne du Rouvray era più che noto alla polizia. Per ben due volte Adel Kermiche, 19 anni, nato a Rouen, tentò di arruolarsi con l'Isis in Siria, venne incarcerato, e posto sotto controllo giudiziario con braccialetto elettronico. L'identificazione del secondo assalitore è ancora in corso.

Suora: "Hanno filmato tutto" - "Hanno fatto una specie di sermone in lingua araba intorno all'altare. Era orribile, i due attentatori si sono filmati durante l'attacco", racconta suor Danielle, uno degli ostaggi ancora sotto shock, che riuscirà miracolosamente a fuggire avvertendo i soccorsi. La zona viene presidiata da agenti dalle teste di cuoio. Dalla descrizione di Molins emerge che gli ostaggi vengono usati come scudi umani.



Coltelli e cintura esplosiva - Prima si tenta una trattativa attraverso la porta secondaria ma i Robocop di Gendarmeria e Police Nationale non possono entrare perché i tre ostaggi si trovavano in posizione di muro. Improvvisamente dall'ingresso principale escono due suore e un fedele, i terroristi avanzano coperti subito dietro di loro. Tenevano i coltelli in pugno - anche una finta cintura esplosiva - e gridavano "Allah Akbar". Poi la pioggia di colpi. Per gli ostaggi rimasti in vita è la fine di un incubo - i due assalitori sono ormai morti, a terra - ma all'interno della chiesa è profondo rosso. Per Padre Jacques non c'è più speranza.



Ferito un fedele di 86 anni - Un altro fedele di 86 anni ferito gravemente viene ricoverato insieme ad altri due feriti lievi. In serata il procuratore Molins annuncerà che l'anziano signore non è più in pericolo di vita.



L'Isis rivendica l'attentato - Mentre l'Isis rivendica l'attacco sul sagrato un poliziotto riconosce il corpo di uno dei due assalitori. Si tratta appunto di Adel Kermiche, ben noto ai servizi anti-terrorismo perché l'anno scorso per due volte aveva tentato di raggiungere la Siria per unirsi alla jihad e per due volte era stato arrestato e condannato a un anno di prigione.