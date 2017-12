Rohingya, il Papa in Myanmar chiede "rispetto per ogni etnia"

Myanmar, il Papa incontra il premio Nobel Aung San Suu Kyi Afp 1 di 30 Afp 2 di 30 Afp 3 di 30 Ansa 4 di 30 Ansa 5 di 30 Ansa 6 di 30 Ansa 7 di 30 Ansa 8 di 30 Ansa 9 di 30 Ansa 10 di 30 Ansa 11 di 30 Ansa 12 di 30 Ansa 13 di 30 Ansa 14 di 30 Ansa 15 di 30 Ansa 16 di 30 Ansa 17 di 30 Ansa 18 di 30 Ansa 19 di 30 Ansa 20 di 30 Ansa 21 di 30 Ansa 22 di 30 Ansa 23 di 30 Ansa 24 di 30 Ansa 25 di 30 Ansa 26 di 30 Ansa 27 di 30 Ansa 28 di 30 Ansa 29 di 30 Ansa 30 di 30 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Papa Francesco ha incontrato, presso il palazzo presidenziale di Naypyidaw, la leader del Myanmar, Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace è oggi ministro degli Esteri e Consigliere di Stato. L'incontro è durato circa 23 minuti.



Al termine del summit, il Santo Padre ha affermato: "L'arduo processo di costruzione della pace e della riconciliazione nazionale può avanzare solo attraverso l'impegno per la giustizia e il rispetto dei diritti umani". La giustizia, ha detto, è "volontà di riconoscere a ciascuno ciò che gli è dovuto", e queste intuizioni "hanno portato a creare l'Onu" e a "concepire" la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.



"Le fedi, insieme, aiutano a estirpare i conflitti" - "Le religioni possono svolgere un ruolo significativo nella guarigione delle ferite emotive, spirituali e psicologiche di quanti hanno sofferto negli anni di conflitto - ha spiegato -. Esse possono aiutare a estirpare le cause del conflitto, costruire ponti di dialogo, ricercare la giustizia ed essere voce profetica per quanti soffrono". Secondo il Papa, è "segno di speranza che i leader religiosi di questo Paese si stiano impegnando a lavorare insieme" per i poveri e per i valori autentici.



San Suu Kyi promette di difendere diritti "di tutti" - La leader del Myanmar Aung San Suu Kyi si è impegnata a proteggere i diritti e a promuovere la tolleranza "per tutti". La dirigente ha parlato alla presenza del Papa dopo il loro incontro. "Il nostro governo ha l'obiettivo di fare emergere la bellezza della nostra diversità e di rafforzarla, proteggendo i diritti, incoraggiando la tolleranza e garantendo la sicurezza a tutti", ha dichiarato. Il Myanmar è accusato di repressioni e violenze nei confronti della minoranza musulmana rohingya e lei in particolare, premio Nobel per la pace, di non difendere i membri della comunità rohingya per non entrare in contrasto con l'esercito.



San Suu Kyi al Papa: "Rimarca la fiducia nella possibilità di pace" - La leader democratica birmana Aung San Suu Kyi ha affermato che l'incontro con il Papa, "rimarca la nostra fiducia nel potere e nella possibilità di pace". Le "sfide" che il Myanmar ha di fronte, e tra queste quelle nel Rakhine, per "proteggere i diritti, perseguire la tolleranza, assicurare la sicurezza a tutti" richiedono "forza, pazienza e coraggio", e la leader democratica ha pubblicamente ringraziato il Papa, citato tra i "buoni amici che desiderano soltanto vederci avere successo nel nostro sforzo". La situazione in Rakhine, - di cui sono originari i "rohingya" - ha "eroso fiducia, comprensione, armonia". Anche per questo l'aiuto di questi "buoni amici" è "inestimabile".