Pedofilia, Papa: "Scandalo mostruoso, ma la Chiesa ora lo affronta"

"In tempi antichi queste cose si coprivano - ha ricordato -. Si coprivano anche a casa, quando lo zio violentava la nipotino, quando il papà violentava il figlio. Si copriva perché era una vergogna molto grande. Era il modo di pensare del secolo scorso".



Cina-Santa Sede, capisco sofferenze ma rivendico accordo - "Quando si fa un accordo di pace, un negoziato, ambedue le parti perdono qualcosa: questa è la legge. Ambedue le parti, e si va avanti". Sull'accordo preso tra Cina e Santa Sede il Papa è stato chiaro replicando a chi critica l'intesa sulle nomine dei vescovi come una "svendita" di una Chiesa che ha tanto sofferto. Sui nomi dei vescovi, ha chiarito il Pontefice, "c'è un dialogo su eventuali candidati, la cosa si fa in dialogo, ma nomina Roma, nomina il Papa, questo è chiaro".



Carceri sovraffollate sono una tortura - La crudeltà dei tempi dei totalitarismi "non è finita. C'è la stessa crudelta' oggi", ha poi detto Francesco. "Oggi si trova in tanti posti di detenzione. Si trova in tante carceri, anche col sovraffollamento, che è un modo di tortura, di non vivere con dignità. Un carcere che oggi è sistemato senza dare al detenuto l'uscita della speranza, già èuna tortura", ha affermato, aggiungendo: "Questoè uno scandalo, un grave scandalo della nostra cultura e della nostra società".



Scadalo spese armi, sì a ragionevoli forze di difese - "Oggi le spese mondiali in armi sono scandalose. Mi dicevano che con quello che si spende in armi in un mese, si potrebbe dare da mangiare a tutti gli affamati del mondo per un anno. E' terribile", ha proseguito il Papa. "L'industria, il commercio delle armi, e anche il contrabbando delle armi, è una delle corruzioni più grandi", ha aggiunto. Per Francesco, nella "logica della difesa", un Paese "deve avere un ragionevole e non aggressivo esercito di difesa. Così la difesa è lecita e anche è un onore difendere la patria così".



Estonia e Lettonia, popoli aperti - "Estonia e Lettonia sono popoli aperti, che hanno voglia di integrare i migranti, ma non massicciamente perché non si può": è stata la risposta di Bergoglio a un inviato lituano sui suoi richiami all'apertura verso i migranti. In definitiva, una "apertura prudente e ben pensata" è la più produttiva.