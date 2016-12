Papa Francesco giunto in Bolivia: "Terra benedetta e amalgama di culture"

Proveniente dall'Ecuador, il Papa è arrivato a Santa Cruz, in Bolivia, dove trascorrerà la prima notte per la seconda tappa del suo tour in America Latina. Ad accoglierlo in aeroporto c'erano il presidente Evo Morales, il sindaco della città Perci Fernandez e le più alte cariche del governo. E' prevista una visita ai detenuti della prigione di Palmasola, considerata tra le più dure del Sudamerica.