Papa Francesco, appello per Alfie e Laurent: "Custodire ogni vita"

Dal Papa appello per Alfie e Laurent: "Custodire ogni vita" Ansa 1 di 5 Ansa 2 di 5 Ansa 3 di 5 Ansa 4 di 5 Ansa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sul proprio profilo social il giovane papà ha quindi postato la foto dell'incontro e un commento: "Alfie, faremo qualsiasi cosa per te. Tu non stai morendo e perciò non permetteremo che ti tolgano la vita. Santità, salvi nostro figlio". Il papà ha scritto anche di "non aver dormito, non aver mangiato e non essersi messo la cravatta né preparato" e di essere "saltato ieri sera su un aereo per venire a Roma e incontrare il Papa".



Il Papa ci ha detto: portatelo qui - "Il Papa ci ha chiesto: portatelo qui!", afferma il padre del bambino inglese di 23 mesi affetto da malattia neurodegenerativa. "Noi vogliamo venire qui, vogliamo che Alfie sia trasportato in Italia dove tutti gli vogliono bene", ha riferito il padre di Alfie assicurando che suo figlio "non sta per morire, è molto stabile, eèpronto per volare in Vaticano dove la gente, i dottori e l'ospedale lo vogliono".