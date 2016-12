Panama Papers: bufera su David Cameron, Inter e Finmeccanica. Scoperto il tesoro di Le Pen

"Non ho azioni, nè conti offshore, nè fondi offshore". Così David Cameron ha replicato per la prima volta, durante un incontro pubblico a Birmingham, alle accuse contenute nei Panama Papers sul 'tesoro' di famiglia che suo padre Ian avrebbe occultato in un paradiso fiscale e alle contestazioni dell'opposizione laburista. Il primo ministro britannico ha tuttavia glissato sulla domanda di Sky News se abbia beneficiato delle fortune paterne d'oltremare.



Obama: "L'elusione fiscale è un problema globale" - Sulla vicenda è intervenuto anche Barack Obama, dicendo che questo scandalo "mostra come l'elusione fiscale sia un problema globale, Sono stati fatti progressi ma molte di queste pratiche sono legali, non illegali". Il presidente Usa dunque avverte: "Se non vengono chiusi i gap normativi continueranno a esserci scappatoie per trasferire fondi in paradisi fiscali".



Media: coinvolte anche l'Inter e una società di Finmeccanica - Secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera", ci sarebbero anche l'Inter e una società di Finmeccanica tra i soggetti italiani coinvolti nello scandalo "Panama Papers". I loro nomi sarebbero infatti spuntati tra gli 11,5 milioni di documenti fuoriusciti dallo studio legale Mossack Fonseca di Panama. A "denunciare" la presenza della società Finmeccanica è stato il quotidiano "Indian Express", mentre a rivelare presunti affari offshore connessi all'Inter è stato l'irlandese "Irish Times".



Viceministro Zanetti: "Per italiani coinvolti periodo di profonde tribolazioni" - "Un periodo di giusta e profonda tribolazione" aspetta gli italiani i cui nomi sono spuntati nei documenti dello scandalo "Panama Papers". E' quanto afferma il viceministro dell'Economia, Enrico Zanetti. "Tra gli ottocento italiani con i conti a Panama ci sarà pure qualche contribuente onesto, ma non ci vuole molto per capire che la maggior parte di loro sono evasori", ha quindi aggiunto.



Coinvolti anche i Le Pen - Nello scandalo "Panama Papers" spuntano i nomi anche di alcuni stretti collaboratori di Marine Le Pen. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Le Monde", i membri del "cerchio magico" della presidente del Front National sono accusati di aver messo in piedi "un sistema offshore sofisticato". Nello scandalo è però coinvolto anche il padre di Marine, il leader storico del Front National Jean-Marie Le Pen: secondo Le Monde, una parte della ricchezza nota come "il tesoro" del fondatore del partito di destra è stata dissimulata attraverso la società offshore Balerton Marketing Limited, creata nei Caraibi nel 2000. Nel "tesoro", intestato al prestanome Gerald Gerin, ex maggiordomo di Jean-Marie e della moglie Jany Le Pen, ci sarebbe di tutto: banconote, lingotti e monete d'oro.