Orly, l'aggressore era un cittadino francese e pregiudicato per reati comuni

L' aggressore di Orly , già noto alle forze dell'ordine per reati comuni, era di nazionalità francese, aveva 39 anni ed era pregiudicato per traffico di stupefacenti e rapina a mano armata. E' quanto trapela da fonti degli inquirenti a Parigi . L'uomo, Zied B., era stato sotto osservazione dei servizi antiterrorismo perché sospetto di radicalizzazione in carcere ma i controlli di lui erano successivamente stati interrotti.

Secondo fonti vicino all'inchiesta, l'uomo non era schedato con la lettera S, che indica una persona pericolosa per lo Stato e un musulmano radicalizzato, ma con la lettera J, per indicare che era ricercato dalla polizia. Sulla sua fedina penale erano apparse "nuove segnalazioni" per reati come rapina armata e traffico di droga. "Indagato come radicalizzato", precisa una fonte di polizia, nel 2015 aveva subito una perquisizione che però "non aveva portato a nulla".



Fermati il padre e il fratello del terrorista - Le forze antiterrorismo hanno fermato il padre e il fratello dell'uomo ucciso, come riferiscono alla France Presse fonti vicine all'inchiesta, precisando che si tratta di una misura "classica" nei confronti di persone vicine a un sospetto.