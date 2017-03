Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 1 di 35 Twitter Twitter Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 2 di 35 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 3 di 35 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 4 di 35 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 5 di 35 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 6 di 35 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 7 di 35 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 8 di 35 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 9 di 35 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 10 di 35 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 11 di 35 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 12 di 35 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 13 di 35 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 14 di 35 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 15 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 16 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 17 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 18 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 19 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 20 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 21 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 22 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 23 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 24 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 25 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 26 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 27 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 28 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 29 di 35 Afp Afp Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 30 di 35 Twitter Twitter Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 31 di 35 Ansa Ansa Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 32 di 35 Tgcom24 Tgcom24 Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 33 di 35 Tgcom24 Tgcom24 Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 34 di 35 Tgcom24 Tgcom24 Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide 35 di 35 Tgcom24 Tgcom24 Terrore allo scalo Parigi-Orly: uomo ruba pistola soldato che reagisce e lo uccide leggi dopo slideshow ingrandisci

Il ministro dell'Interno francese Bruno Le Roux è subito arrivato sul postos. Secondo alcune testimonianze, i fatti sarebbero avvenuti nei pressi di uno sportello della Turkish Airlines, durante il check-in di un volo per Istanbul-Tel Aviv.



E' subito scattata un'operazione di artificieri e poliziotti per escludere la presenza di eventuali ordigni o di altre minacce per la sicurezza.



Su Twitter, la polizia francese invita tutti a non avvicinarsi al perimetro di sicurezza con il quale è stata transennata l'intera zona dell'aeroporto.



La polizia: "L'aggressore di Orly aveva prima sparato a un posto di blocco - La polizia ha fatto sapere che l'uomo dell'assalto in aeroporto aveva in precedenza aperto il fuoco durante un normale controllo stradale a Stains, nella banlieue nord di Parigi, ferendo un agente in modo lieve. Era poi stato "avvistato" a Vitry-sur-Seine per un "furto d'auto", prima che si recasse a Orly.



Era un musulmano radicalizzato - L'aggressore era un musulmano radicalizzato e noto ai servizi di Intelligence, riferisce una fonte della polizia. L'uomo era noto per traffico di droga e altri reati comuni, ma era anche stato sorvegliato perché le autorità sospettavano si fosse radicalizzato in prigione. I controlli erano poi stati sospesi. Al momento non è ancora chiaro, ha precisato il quotidiano, se fosse stato schedato o meno con la lettera S, a indicare minaccia per la sicurezza dello Stato.



Il ministero: "L'uomo non aveva esplosivo" - Il portavoce del ministero dell'Interno Pierre-Henry Brandet, annunciando la conclusione dell'operazione di polizia, ha detto che l'uomo non aveva con sè esplosivo.



Evacuati in tremila e voli dirottati sul Charles de Gaulle - Quasi tremila persone sono state evacuate dal terminale sud di Orly e chi si trovava al terminal ovest è stato spostato in luoghi sicuri. Tutti i voli su Orly sono stati dirottati all'aeroporto Charles de Gaulle, a nord di Parigi.



Allerta alta - Le forze dell'ordine hanno agito con fermezza e l'allerta resta alta, sottolinea il ministro della Difesa francese Jean-Yves Le Drian, anch'egli allo scalo parigino di Orly. La polizia ha aperto un'indagine per terrorismo.



Un testimone: "Teneva una soldatessa in ostaggio" - L'uomo ucciso aveva preso "in ostaggio una soldatessa, la teneva per il collo e minacciava altri due soldati con il fucile della donna", racconta Dominique, testimone dell'attacco in aeroporto. Il testimone, 58 anni, era in partenza per la Repubblica Dominicana con la moglie, quando si è trovato davanti alla scena, "al primo piano del terminal". "Ho sentito delle voci e ho visto soldati che tenevano sotto tiro una persona - ha raccontato -. C'era un uomo che teneva in ostaggio una soldatessa, la teneva per il collo e minacciava altri due soldati con il fucile della donna" che stava cercando di impugnare. "Poi si è allontanato andando giù per le scale, e ho sentito gli spari".