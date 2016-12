Nucleare, Russia: dopo l'accordo con l'Iran gli Usa rinuncino allo scudo

Raggiunto l'accordo sul nucleare iraniano, ora la Russia si aspetta che gli Stati Uniti rinuncino a creare uno scudo di difesa missilistica in Europa. A dirlo è il ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov, il quale spiega che lo scudo antimissile era stato in teoria concepito contro "Stati canaglia" come Iran e Corea del Nord. Putin, intanto, dopo la firma dell'accordo parla di "un grosso sospiro di sollievo" per il mondo intero.