Nucleare Iran, Obama: "Non avranno atomica,interverremo se vìolano patti"

Grazie a questo accordo l'Iran non sarà in grado di sviluppare la bomba atomica: così il presidente Usa, Barack Obama, sull' accordo raggiunto a Vienna . "Se l'Iran violerà l'accordo tutte le sanzioni saranno ripristinate e ci saranno serie conseguenze", ha aggiunto il presidente mandando anche un "avvertimento" al suo Congresso: "Porrò il veto a qualsiasi legge che si opporrà all'attuazione dell'intesa sul nucleare iraniano".

"Sarebbe irresponsabile allontanarsi da questo accordo" con l'Iran. E' stato l'appello al Congresso del presidente Usa Barack Obama prima di "minacciare" l'uso del veto su qualsiasi legge che possa interferire con l'accordo siglato a Vienna. Un'intesa, secondo Obama, che è una grande vittoria per la diplomazia americana la quale ha dimostrato di poter portare a grandi cambiamenti.



Il presidente americano ha poi risposto a chi sospetta che Teheran possa non rispettare l'intesa. L'accordo con l'Iran, dice Obama, "non è basato sulla fiducia ma sulle verifiche". Ispezioni che potranno avvenire in ogni luogo e quando necessario.



Infine un messaggio anche al popolo iraniano. "E' possibile cambiare", ha detto Obama agli iraniani, "è possibile muoversi in una nuova direzione".