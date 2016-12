New York in festa per l'arrivo del Papa Strage La Mecca, "vicino ai musulmani"

Papa Francesco è arrivato a New York, seconda tappa della sua visita negli Stati Uniti. L'aereo con a bordo il Pontefice è stato accolto da una banda musicale sulle note di "New York, New York". Francesco in elicottero ha poi raggiunto Manhattan. "Sono vicino ai fratelli musulmani", ha detto il Pontefice riferendosi alla strage de La Mecca.