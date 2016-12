Strage di pellegrini a La Mecca: 717 persone muoiono soffocate nella ressa

Almeno 717 persone sono morte e oltre 450 sono rimaste ferite schiacciate dalla folla a Mina, alle porte di La Mecca , in Arabia Saudita, durante l'Hajj, il pellegrinaggio annuale. Lo riferiscono le autorità locali. Secondo quanto riportano le televisioni arabe, la ressa sarebbe stata provocata da "una fuga improvvisa". Nella città sono attesi 2 milioni di pellegrini .

Le persone rimaste ferite sarebbero oltre 450. Al momento della strage i pellegrini erano accalcati per il rituale chiamato della "lapidazione del diavolo", durante il quale lanciano pietre contro un muro.



Diversi incidenti analoghi sono accaduti negli anni passati nella stessa località durante il pellegrinaggio. Non meno di 4mila soccorritori sono impegnati nelle operazioni per portare aiuto ai feriti.



Solo pochi giorni fa un'altra tragedia ha colpito La Mecca: nel crollo di una gru su una moschea hanno perso la vita oltre cento persone.