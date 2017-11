Molestie, accuse a Bush padre: "Mi palpeggiò quando era presidente"

Una quinta donna si è fatta avanti per accusare l'ex presidente degli Stati Uniti, George H.W. Bush, di averla palpeggiata durante una "photo opportunity" nel 1992, in occasione di una raccolta fondi nell'ambito della campagna per la rielezione dell'allora presidente. La donna, che oggi ha 55 anni e vuole rimanere anonima, è la prima a riferire di un episodio risalente agli anni in cui Bush padre era presidente.