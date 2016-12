Migranti, le nuove quote della UeOnu: da Siria 4 milioni di profughi

In questa classifica, al quarto posto compare la Polonia con 9.287 rifugiati, pari al 7,7% del totale. Quindi l'Olanda (7.214), la Romania (4.646), il Belgio (4.564), l'Austria (3.640) e il Portogallo (3.074).



Sulle quote dei rifugiati da ricollocare, la Commissione Ue ha dovuto fare i conti con la netta opposizione già espressa dai Paesi dell'Est. A parte la Polonia, che nelle ultime settimane ha ammorbidito la sua posizione, Bruxelles ha ridotto drasticamente il numero dei rifugiati da assegnare alla Repubblica Ceca (2.978) e alla Slovacchia (1.502). Infine, quanto all'Ungheria, è stata dispensata dall'accoglimento di rifugiati.



Secondo i calcoli della Commissione, l'ammontare di 120mila migranti da ricollocare rappresenta appena il 36% degli ingressi che si sono registrati in Italia, Grecia e Ungheria.



Dall'Italia quasi 40mila profughi da ricollocare - Saranno 15.600 i richiedenti asilo che saranno ricollocati dall'Italia sui 120mila previsti dalla nuova proposta della Commissione europea. I 15.600 si aggiungono ai 24mila del precedente schema, quello che era stato definito a maggio. Il totale dei ricollocamenti dall'Italia per le due proposte è di 39.600 profughi su un totale di 160mila, secondo quanto riferiscono fonti di Bruxelles.



Ue: "Schengen non si tocca" - "Schengen è la conquista più grande dell'Unione europea, non è il problema". Lo assicura il commissario Ue all'Immigrazione Dimitris Avramopoulos rivolgendosi a chi vorrebbe chiudere le frontiere dell'Unione o erigere muri per affrontare l'emergenza migranti. "Se mettiamo in pratica tutti gli strumenti che prevede - riprende -, l'Europa sarà più sicura e coerente e non avremo bisogno di barriere".



Onu: "Senza aiuti 4 milioni di profughi da Siria verso Ue" - Almeno 4 milioni di profughi sono pronti a partire e arrivare in Europa se la comunità internazionale non fornirà sostegno e aiuti ai tre Paesi confinanti con la Siria - e cioè Giordania, Libano e Turchia - dove ora vivono. Lo ha detto il capo dell'ufficio di Ginevra delle Nazioni Unite Michael Moeller.



Nuova ondata di migranti in Ungheria - Centinaia di profughi sono in marcia verso Budapest. Stanchi di aspettare gli autobus, i migranti hanno sfondato le linee della polizia ungherese nei pressi del confine serbo e si sono messi a camminare sulla principale autostrada verso la capitale.



Praga e Bratislava insistono: "No alle quote" - I premier della Repubblica Ceca e della Slovacchia Bohuslav Sobotka e Robert Fico hanno detto ancora una volta un chiaro "no" alle quote obbligatorie dei migranti, incontrando il cancelliere austriaco Werner Fayman, che ne è invece un sostenitore. I tre leader hanno convenuto invece sulla necessità della difesa della frontiera Schengen e sulla creazione dei hotspots. "Entrambi abbiamo detto no alle quote, le consideriamo irrazionali", ha detto Fico.