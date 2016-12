Migranti, Angela Merkel: "L'Africa ci impegnerà per decenni"

"Dobbiamo sviluppare un rapporto duraturo con l'Africa, che ci impegnerà per molti decenni". Lo ha detto Angela Merkel, toccando i temi dell'immigrazione e delle opportunità economiche del Continente Nero. "Con il colonialismo abbiamo molto contribuito alle difficoltà odierne di alcuni Paesi africani - ha aggiunto la cancelliera - e per questo abbiamo una responsabilità non solo per gli aiuti allo sviluppo, ma anche per la crescita dell'economia".