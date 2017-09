Michigan, non vuole vaccinare figlio: madre rischia il carcere

Deve vaccinare il figlio entro una settimana oppure andrà in carcere. E' quanto ha stabilito il giudice della contea di Oakland, in Michigan, negli Usa, imponendo a Rebecca Bredow di decidere se finire dietro le sbarre o optare per le vaccinazioni a uno dei suoi due figli. A portare la donna in tribunale è stato l'ex marito, secondo il quale i bimbi andrebbero vaccinati.