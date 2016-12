Matrimonio su Skype fra jihadista di Gaza e militante dell'Isis in Sira

Matrimonio via Skype fra un jihadista della Striscia di Gaza e una militante dell'Isis che vive a Raqqa, nella Siria settentrionale. Lo riferiscono fonti della stampa locale, secondo le quali si tratterebbe del primo caso di questo genere.



Omar - questo il nome dello sposo - è un giovane combattente piuttosto noto negli ambienti salafiti locali, con un fratello che combatte per lo Stato Islamico in Siria. Sarebbe stato proprio lui a trovare la sposa e a gestire l'organizzazione del matrimonio per procura.