M.O.,Hamas: "Intifada fino alla libertà"Chiamata alle "armi" per i kamikaze

Intanto un altro dirigente di Hamas, Mahmud a-Zahar ha detto di augurarsi che le violenze in corso sfocino in una "intifada armata". In una intervista a un sito web islamico di Gaza ha aggiunto che a suo parere i palestinesi devono nella fase attuale ricorrere alle armi "perché è appunto quello che i sionisti stanno facendo".



Hamas vuole ritorno ad attacchi suicidi - Hamas ha ordinato da Gaza alle sue cellule In Cisgiordania di riprendere gli attacchi suicidi. Lo ha appreso radio Gerusalemme da imprecisate "fonti israeliane". A Gaza intanto Hamas continua a sostenere "la intifada", ma si astiene ancora dal ricorrere al suo potenziale militare. Le fonti israeliane hanno detto che resta ancora da vedere se le cellule principali di Hamas in Cisgiordania, a Nablus e a Hebron, abbiano mantenuto la capacità logistica di condurre attacchi suicidi.